Geen weefstroken, wel geluidsschermen op E40 08 augustus 2018

De vergunning om 'weefstroken' te leggen op de E40 is geschorst. Maar AWV (Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest) zegt dat werken van 'gewoon' structureel onderhoud van de autosnelweg tussen de Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem wel zullen uitgevoerd worden. Het bouwen van geluidsschermen is bovendien niet vergunningsplichtig.





"In de huidige werken is het bouwen of plaatsen van een geluidsscherm over een lengte van 400 meter ter hoogte van de oprit Sint-Denijs-Westrem rijrichting Brussel, voorzien", klinkt het bij AWV. "Deze schermen zullen nu geplaatst worden. Het vervangen van de schermen tussen de twee complexen wordt in een aparte aanbesteding voorzien. We voorzien een uitvoering van deze werken in 2020."





Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw zegt opgetogen te zijn dat AWV - ondanks de schorsing van de weefstroken - de geluidsschermen toch wil plaatsen. (VDS)