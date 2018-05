Geen wandelbusjes tijdens de Gentse Feesten 31 mei 2018

De elektrische wandelbusjes die door de stad rijden om mensen die minder goed te been zijn vooruit te helpen in het voetgangersgebied, zullen er niet zijn tijdens de Gentse Feesten. "Tijdens de opbouw en de afbraak rijden ze wel, maar tijdens de tien dagen Gentse Feesten niet", zegt Filip Watteeuw. "We hebben het overwogen, maar de busjes zouden nergens door kunnen, gezien de massa mensen die dan op straat loopt." En omdat het over de Gentse Feesten gaat, mag er een knipoog bij: "Bovendien zouden we met een ernstig capaciteitstekort kampen als de busjes 's morgens om 10 uur aan de Vlasmarkt passeren." (VDS)