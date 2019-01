Geen vervroegde renovatie, wel nog meer netten onder brokkelviaduct Gentbrugge Erik De Troyer

18 januari 2019

13u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Gent Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt opnieuw bijkomende maatregelen nadat in Gentbrugge stukken afbrokkelend beton zijn aangetroffen onder het viaduct. Eind december werd al een eerste reeks maatregelen aangekondigd, maar die volstaan niet. Er komen nu nog meer netten en sommige zones worden afgesloten.

Al maanden is Gentbrugge in de ban van de brokkelbrug. Eind vorig jaar viel nog een betonblok door het glasdak van een bus, waarna De Lijn een nieuwe stelplaats voor meer dan 70 bussen moest zoeken. Bij verschillende controles kwamen later grote stukken beton los, wat risico’s geeft voor passanten en voertuigen die eronder heen rijden. Aanvankelijk ging het om kleine stukken beton, maar uit recente controles blijkt dat er soms stukken van meer dan een meter lang los zitten.

Geen renovatie

Een vervroegde renovatie van het geplaagde viaduct is niet mogelijk, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. “De studie die kwaliteitsvol werk moet garanderen en de aanbestedingsprocedure vergen tijd. Bovendien moeten de werken uitgevoerd worden tussen mei en september, de warmste en droogste maanden van het jaar”, klinkt het. In 2020 en 2021 ondergaat de 1,6 kilometer lange brug wel een grondige renovatie.

Extra netten

Aan alle onderdoorgangen van het viaduct in Gentbrugge komen nu netten om brokstukken op te vangen. Er komen er onder andere aan de H. Pirennelaan, de Braemkasteelstraat, de Jozef Wauterstraat en de Van Swedenlaan. Tot nu toe was vooral de omgeving rondom de pijlers beveiligd met netten.

“We zijn heel alert”

Het Agentschap Wegen en Verkeer werd door burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) op het stadhuis gesommeerd om duidelijkheid te scheppen over het dossier van de brug, in de commissie openbare werken en mobiliteit werd schepen Filip Watteeuw (Groen) gevraagd naar een stand van zaken. “Het viaduct wordt verder geïnspecteerd. Ik mag hopen dat dat grondig gebeurt. We zijn als stad heel alert en houden in de gaten of AWV de risico’s voldoende inschat. Maar het viaduct is wel hun verantwoordelijkheid, niet die van de stad”, stelde Watteeuw.

PVDA vroeg om een hoorzitting over de brokkelbrug. Daar ging Watteeuw niet op in. “Dat is het werk van het parlement. Niet van de gemeenteraad.”

Joris Vandenbroucke (sp.a) kondigt aan dat hij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) volgende week op de rooster wil leggen. “Venetië heeft een brug der zuchten. Als we zo verder doen krijgt Gent een brug der kluchten”, zegt hij.

Venetië heeft een brug der zuchten. Als we zo verder doen, krijgt Gent een brug der kluchten Joris Vandenbroucke

Het ophangen van de extra netten begint zondag al. Dan gaat de Brusselsesteenweg dicht tussen 8 en 13 uur. Enkel fietsers en voetgangers zullen onder het viaduct door kunnen. De tram zal niet doorrijden tot in Melle, maar zijn laatste halte hebben aan Gentbrugge Stelplaats. Ook de bussen rijden om. Autoverkeer wordt omgeleid via de E17 en de op- en afrit UZ Gent en Destelbergen.

Vanaf maandag 21 januari worden de netten ‘s nachts opgehangen. De Brusselsesteenweg (N9) wordt gedurende een drietal nachten en in één richting afgesloten. Verkeer blijft mogelijk aan de kant waar niet gewerkt wordt. In de andere richting wordt opnieuw omgereden via de E17. Daarna schuiven de werken op richting Van Swedenlaan. Alle onderdoorgangen gaan achtereenvolgens dicht met lokale omleidingen of beurtelings verkeer.

Op zoek naar nieuw parkeerterrein

Sinds de park & ride en de busstelplaats van De Lijn weg moesten van onder het viaduct zijn er heel wat klachten over de toegenomen parkeerdruk in Gentbrugge. Maar het ziet ernaar uit dat er voor 2022 niet meer geparkeerd kan worden onder het viaduct. “De kans dat de park & ride nog open gaat voor de start van de renovatie is zeer miniem”, zegt Watteeuw.

De stad kijkt daarom wat er kan gebeuren om de parkeerdruk te verminderen. “We kunnen een meccano-constructie plaatsen aan de park & ride Arsenaal. Maar ook die moet een hele procedure doorlopen. We kunnen dat dossier niet zomaar aan een aannemer gunnen. Zo’n procedure duurt al snel 2,5 jaar. We zullen wel kijken of we extra plaatsen kunnen creëren op de oude terreinen van het Ottenstadion waar de Ecowijk gebouwd moet worden. Dat zal wel slechts een tijdelijke oplossing zijn”, aldus Watteeuw.