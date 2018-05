Geen Syriëstrijder, wel naakte Adam en Eva NTGENT WORDT STADSTHEATER VAN DE TOEKOMST YANNICK DE SPIEGELEIR

19 mei 2018

02u35 0 Gent Er zal in september wellicht dan toch geen Syriëstrijder op het podium van NTGent staan. Het waren een naakte Adam en Eva die gisteren de show stalen op de voorstelling van het nieuwe theaterseizoen. Zij krijgen een rol in de voorstelling 'Lam Gods'.

Toen dit voorjaar bleek dat NTGent een voormalige IS-strijder wilde casten als moderne variant van de kruisvaarder, kwam het Gentse stadstheater in het oog van de storm terecht. Het opvallende idee, dat een storm van kritiek oogstte, kwam uit de koker van Milo Rau: de nieuwe artistieke leider van NTGent. De Zwitser schuwt de controversiële onderwerpen niet. In het verleden maakte hij ook al theaterstukken over Marc Dutroux en Anders Breivik.





Gisteren bleek er echter geen spoor van een Syriëstrijder tijdens de voorstelling van het nieuwe seizoen van NTGent. Rau liet wel een naakte man en vrouw opdraven als Adam en Eva. Het naakte duo, gespeeld door twee niet-professionele acteurs, krijgt een rol in het toneelproject 'Lam Gods'. Samen openden ze de panelen van een replica van het wereldbekende schilderij van de gebroeders Van Eyck. De acteur die Adam zal vertolken blikte ook even terug op de heisa over de Syriëstrijders. "Je kan de pers gebruiken voor een commerciële stunt. Ik vond het goede publiciteit", zei de man.





Twee talen

Rau presenteerde ook zijn 'Manifest van Gent'. Met tien artistieke richtlijnen wil hij van het NTGent naar eigen zeggen het 'stadstheater van de toekomst' maken. Volgens het manifest moet tijdens elk seizoen minstens één productie in een conflictzone worden gerepeteerd of uitgevoerd. In elk stuk zullen twee talen gesproken worden. Een kwart van de repetities moet buitenshuis gebeuren en reproducties van bestaande werken mogen niet meer dan 20 procent van het origineel bevatten.





Rau gaf toe dat er een grote kans bestaat dat geen enkele NTGent-theaterproductie straks aan alle tien lijfregels van het manifest zal voldoen. "Maar het is altijd beter om de discussie aan te gaan over nieuwe, uitgeschreven regels, dan de ongeschreven regels stilzwijgend te volgen", stelde de Zwitserse regisseur in zijn speech bij de opening van het seizoen.





Renovatie

Opvallend is ook dat de twee vorige artistieke directeurs volgend seizoen terugkeren naar NTGent, met elk een gastvoorstelling.





Het stuk 'Lam Gods' gaat in september in première. Het stadstheater aan het Sint-Baafsplein wordt momenteel nog volop gerenoveerd. Volgend seizoen zijn er acht eigen producties én maar liefst 41 gastproducties van theatermakers uit tien verschillende landen.