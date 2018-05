Geen straf na jarenlang gestalk 25 mei 2018

Een twintiger uit Laarne heeft gisteren opschorting van straf gekregen voor het belagen en bedreigen van zijn ex-vriendin. Quinten C. kon de relatiebreuk in oktober 2015 niet verkroppen en viel daarom zijn ex uit Gent een jaar lang via alle mogelijke kanalen lastig. Hij bestookte haar via sociale media, sms'jes en zelfs op haar werk. Een boodschap waarin hij zei dat ze dood moest, was voor de vrouw de druppel die de emmer deed overlopen. In de rechtbank droop de angst van haar gezicht. "Ik vraag u om er alles aan te doen dat hij me met rust laat."





De man komt er uiteindelijk goed van af, want hij riskeerde acht maanden cel en 600 euro boete. De rechter legde wel een absoluut contact - en verontrustingsverbod op. C. moet het slachtoffer ook 1.700 euro schadevergoeding betalen.





