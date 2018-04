Geen sporen van geweld op lichaam dode trucker 20 april 2018

Op het lichaam van de Roemeense trucker die maandag levenloos was teruggevonden in de Gentse haven zaten geen sporen van geweld. Dat blijkt uit het autopsieverslag van de wetsdokter die door het parket was aangesteld. De man werd dood teruggevonden in de stuurhut van zijn vrachtwagen in de Zuiddokweg. Voorlopig is het nog onduidelijk of de man door een medisch falen gestorven is. Het parket wacht nog het toxicologisch rapport af. (JEW)