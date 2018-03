Geen Speakers Corner door arrestatie Puigdemont 30 maart 2018

Het is intussen traditie in Gent. Elke eerste zondag van de maand houden Guy Reynebeau en Daan Hugaert een 'Speakers Corner' in Gent, over een actueel thema. Maar niet op zondag 1 april, en dat is de schuld van Duitsland. Speakers Corner was erin geslaagd om niemand minder dan de Catalaan Carles Puidgemont naar het Gentse café Missy Sippy in Klein Turkije te lokken. Maar nu Duitsland de man in de cel heeft gegooid, gaat dat uiteraard niet meer door. Geen Speakers Corner dus op 1 april. Maar niet getreurd, op 6 mei buigt Speakers Corner zich over de gemeenteraadsverkiezingen, en op 3 juni over 175 jaar Gentse Feesten. Afspraak om 11 uur. (VDS)