Geen roze olifanten, wel roze octopus boven studentenbuurt 28 april 2018

02u35 0

Vreemd gezicht gisteren. Boven het Sint-Pietersplein zweefde een gigantische vlieger in de vorm van een octopus. Die kite van meer dan 30 meter lang moest de Gentenaars warm maken voor het gratis Klimaatfestival 'Gent aan Zee'. Dat vindt plaats op zondag 6 mei in de Bijloke. Het vliegende beest suggereerde dat er door de klimaatopwarming misschien in de toekomst octopussen te vinden zullen zijn in Gent. Daarom onderstreept de stad de noodzaak om klimaatneutraal te worden. Op 'Gent aan Zee' zullen verschillende organisaties aantonen dat duurzaam leven een inspirerende uitdaging kan zijn voor iedereen. Omdat reclame voor een klimaatfestival ecologisch moet zijn, werd de vliegende octopus bevestigd aan een elektrische deelwagen van BattMobiel. (VDS)