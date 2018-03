Geen partner in UITPAS Regio Gent 06 maart 2018

Melle wordt voorlopig geen partner van de UITPAS Regio Gent. De UITPAS is een digitale spaar- en voordelenkaart die tot 80 procent kortingen biedt aan mensen met een laag inkomen. Raadslid Lieven Volckaert (Open Vld) zag ook Melle graag instappen in het systeem. Samen met GPS Melle en sp.a zetten ze de toetreding op de agenda van de gemeenteraad. Maar het gemeentebestuur ziet dat, voorlopig, niet zitten. "Eerst wilden we andere prioriteiten afwerken. UITPAS moet meer zijn dan een gadget en we willen eerst zaken op elkaar afstemmen met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en het OCMW. Bovendien wordt vandaag al heel wat terugbetaald aan mensen in armoede via de SCIP-premie die voor alles kan gebruikt worden. We stappen vermoedelijk pas in na 2020", wist schepen van cultuur Frank De Vis (N-VA). (DVL)