Geen overrompeling, wel ambiance 19 juni 2018

Omdat het voetbal in ongeveer elk café wordt uitgezonden en niet idereenop maandag om 17 uur vrij heeft, was er gisteren aan de grote schermen nergens een grote volkstoeloop.





In de Vooruit bleef het heel rustig, en ook in 't Kuipke viel de opkomst tegen. Daar verzamelde zowat 700 man. Iedereen kreeg een T-shirt en een vlag, maar technische problemen zetten daar snel een domper op de feestvreugde. Het commentaar bleek met minuten vertraging binnen te komen. Uiteindelijk werd het geluid dan maar uitgezet voor de Brabançonne en de eerste minuten van de match. Toen een medewerker ook nog eens per ongeluk de zender veranderde waardoor Mega Mindy te zien was in plaats van de Rode Duivels klonk er nog meer boegeroep dan aanvankelijk. De organisatoren kozen er dan maar voor om het radiocommentaar te gebruiken. Maar die kwam steevast 10 minuten te laat.





Rondje bij elke goal

Ook in de Holy Food Market was er geen overrompeling. In Gent zat de sfeer er vooral in de cafés goed in. In Den Turk bijvoorbeeld trakteerde uitbaatster Gerda bij elke goal.





Ook rond Gent werd uiteraard voetbal gekeken. Het WK-dorp in Beervelde moet nog ontwaken, in het WK-dorp in Lochristi verzamelde wél veel volk. De sfeer zat er ginder ook meteen in. De mannen van de Picasso hebben dan ook een reputatie te verdedigen. Ook na de match bleef het rustig op straat. Het was dan ook nog maar de eerste wedstrijd. En 19 uur is wel erg vroeg om al stevig aan het feesten te gaan. (EDG/OSG/VDS)