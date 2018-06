Geen oldtimers in Kerk op Muide TOEKOMSTPLANNEN VAN NIEUWE EIGENAAR BLIJVEN ONDUIDELIJK ERIK DE TROYER

22 juni 2018

03u06 0 Gent De kerk Sint-Theresia van Avila op de Muide is verkocht aan Fons Vervloet (74), de vroegere eigenaar van de Volvo-garage. Al snel ontstonden geruchten over wat ermee zou gebeuren. "Ik zal de kerk vermoedelijk verhuren aan organisaties die ruimte nodig hebben", klinkt het.

De verkoop van de kerk aan de Meulesteedsesteenweg bracht meteen een reeks geruchten op gang. Zo zou de kerk gebruikt gaan worden als opslag voor de oldtimers van de nieuwe eigenaar. "Dat is inderdaad een piste geweest, maar het blijkt onmogelijk", zegt Fons Vervloet. "De toegang van de kerk is te smal om er met een auto door te rijden, dus dat kan sowieso niet. Verbouwen gaat ook al niet, want het gaat om een beschermd monument", zegt hij.





"Ik was op zoek naar ruimte", zegt hij. "Dat is wat iedereen te weinig heeft en dit is een perfecte locatie. Ik zie dit gebouw in de eerste plaats als een investering. Vermoedelijk zal ik het pand verhuren aan verenigingen of organisaties die zo'n ruimte kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld concerten. Ik denk bijvoorbeeld aan het Festival van Vlaanderen. Ik verwacht dat er de komende weken wel wat zal bewegen, maar ik kan met mijn hand op hart nog niet zeggen waarvoor de kerk precies zal gebruikt worden. Ik heb ook al reacties gekregen van mensen die de kerk willen overkopen. Ik vond dat wat eigenaardig, want dan hadden ze evengoed een dossier kunnen indienen. Maar blijkbaar was de procedure voor velen te complex", zegt Vervloet. "Ook evenementen zijn opgenomen in mijn dossier", verzekert hij.





Bisschop besliste mee

Wie de kerk wilde kopen, moest een heel dossier en toekomstplan opstellen. Tot 9 april hadden kandidaat-kopers de tijd om onder gesloten omslag een toekomstvisie voor de kerk in te dienen. Daarop moest duidelijk uitgelegd worden welke bestemming de kerk moest krijgen en hoe het gebouw gebruikt zal worden. Bisschop Luc Van Looy bekeek zelf alle voorstellen en besliste wat kon en wat niet. De instelprijs was 275.000 euro. Of de kerk uiteindelijk voor meer is verkocht is niet duidelijk.





"Hoe dan ook staat in het verkoopscontract dat de door de bisschop goedgekeurde activiteit gedurende minstens 10 jaar moet worden uitgevoerd. Als men toch een andere functie wil geven aan de kerk dan kan dat enkel met expliciete toestemming van de bisschop. Zo willen we de eerbaarheid van het pand beschermen" zegt Peter Malfliet, woordvoerder van het bisdom Gent.