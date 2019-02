Geen officiële steun van stad aan klimaatspijbelaars: “Ze vragen geen sympathie, Ze willen actie” Sabine Van Damme

26 februari 2019

21u16 0 Gent Officiële steun van het stadsbestuur aan de klimaatspijbelaars. Dat is waar Sonja Welvaert van PVDA op aandrong in de gemeenteraad. Maar die steun komt er niet. “Ja, we hebben sympathie voor de klimaatgeneratie. Maar zij vragen geen knuffels of steun, ze vragen actie. Laat ons dat doen”, aldus Elke Decruynaere.

De meningen over de klimaatspijbelaars liggen mijlenver uit elkaar, zowel op straat als in het stadhuis. Bij het Vlaams Belang vond Adeline Blanckaert het bijna kindermishandeling dat lagere scholen met jonge kinderen gaan betogen tegen iets waar die kinderen niet mee bezig zijn. Ook N-VA is niet echt voorstander, sp.a heeft sympathie, net als PVDA en Groen. Maar officiële steun van de stad aan de klimaatspijbelaars, zoals PVDA vroeg, komt er niet.

“Ik steun het engagement van de klimaatgeneratie”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. “Ze spijbelen om gehoord te worden. Burgerlijke ongehoorzaamheid is de kern van hun actie. Die jongeren denken kritisch na, informeren zich, verwoorden hun mening, en zijn daardoor bezig met het behalen van de pedagogische doelstellingen. We moeten vertrouwen hebben in die jongeren én in de schooldirecties. Die zijn perfect in staat om hiermee om te gaan, zo bewijzen ze week na week. Dus zullen we vanuit de stad géén richtlijnen opleggen die scholen zouden moeten volgen.” Dat stelde ze ook eerder al.

“Maar evenmin gaan we onze officiële steun uitspreken. Dit is de actie van de jongeren, wij moeten dat niet overnemen, en al zeker niet politiek recupereren. Als schepencollege hebben we veel sympathie voor het engagement van deze generatie. Maar die jongeren vragen niet om knuffels of sympathie. Ze vragen niet om steun. Ze willen een krachtdadig beleid. En dat is wat we met de stad willen en moeten doen, een gedurfd en ambitieus klimaatbeleid voeren. Daarom roep ik op tot samenwerking, om onze doelstellingen te halen. Samenwerking met de burgers, maar ook met alle politieke partijen. Er is nood aan actie. We moeten kijken wat we nog meer kunnen doen voor het klimaat, en er is geen tijd te verliezen.”