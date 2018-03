Geen mildere straf na brutale home-invasion bij senioren 14 maart 2018

Nadi B. uit Ichtegem en Mike G. uit Middelkerke kregen gistren in het Gentse hof van beroep geen mildere straf, het werd een bevestiging, 8 jaar cel voor B. en 6 jaar cel voor G. De twee hadden niet één keer maar tot drie keer geld afhandig gemaakt bij twee senioren uit de Molenwalstraat in Mariakerke. De laatste twee keer gebruikten ze geweld. De twee kregen acht en zes jaar cel in eerste aanleg en kwamen vragen om een lichtere straf, maar het hof zag geen ruimte voor enige mildheid. De feiten speelden zich af in november 2016. Nadi B. en Mike G. waren al een eerste keer binnengedrongen in het huis van Godelieva (92) en Frans (96) in de Molenwalstraat in Mariakerke. Toen moesten broer en zus zelf geld afgeven. Later, op donderdag 24 november, keerden de overvallers terug. Ze kwamen binnen langs een zijdeurtje en bonden de hoogbejaarde inwoners vast aan handen en voeten. De procureur-generaal had geen medelijden met de twee daders, "Hoe is het mogelijk om zo monsterlijk te zijn? De gruwel van deze feiten moet erkend worden.", aldus de procureur-generaal die de bevestiging vroeg en kreeg. (DJG)