Geen middelvinger meer in het verkeer, wel een duim 17 april 2018

De stad Gent is gisteren gestart met haar hoffelijkheidscampagne naar automobilisten, fietsers en voetgangers om wat meer respect voor mekaar te tonen. Sinds de invoering van het circulatieplan leven die groepen soms op gespannen voet met elkaar. Overal in de stad zullen duimen opduiken. "Die middenvingers, dat moet eens gedaan zijn, voortaan steken we de duim op naar mekaar als we iets goeds zien", klinkt het.





Voetgangers, fietsers of automobilisten zullen moeilijk aan de campagne kunnen ontsnappen. De duimen zullen opduiken op 55.000 broodzakken, 25.000 bierviltjes, 10.000 postkaarten en belangrijke kruispunten in Gent worden uitgerust met in totaal 400 infobordjes.





De Lijn

De campagne kwam er nadat steeds meer meldingen binnen kwamen over agressie tussen de verschillende groepen weggebruikers. Voetgangers klagen dat ze van hun sokken worden gereden, fietsers vinden dat automobilisten te roekeloos rijden en automobilisten vinden hetzelfde van fietsers.





"We gaan uit van drie basisregels: oogcontact zoeken, de richting aangeven en de voorrangsregels respecteren. We roepen op om zo veel mogelijk de duim op te steken wanneer iemand het goed doet. De chauffeurs van De Lijn zijn in elk geval gebrieft om mee te doen. Of dit het probleem van tafel zal vegen? Natuurlijk niet, maar we kunnen maar een positief signaal geven", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). De hoffelijkheidscampagne kostte in totaal 150.000 euro. (EDG)