Geen knips of socialisten, wel Mathias

11 juni 2018

02u32 0 Gent "Wat mij betreft mag Mathias De Clercq burgemeester worden, ons gaat het niet om postjes." Een opvallende uitspraak van N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt zaterdag, bij de bekendmaking van het verkiezingsprogramma. Zoals verwacht zijn mobiliteit en veiligheid prioriteit.

Weg met àlle knips. N-VA stelde het nooit zo duidelijk. "Het circulatieplan is niet verteerd. We moeten Gent weer bereikbaar maken voor àlle Gentenaars, ook voor automobilisten. En we moeten de mensen ertoe aanzetten om zich anders te verplaatsen. Niet door hen te beboeten, wel door hen te verleiden. Met combitickets voor het openbaar vervoer en taxi's, met deelfietsen aan bewaakte park&rides en stations. Met fietsveilige tramsporen", stelt Van Bossuyt.





Ook qua veiligheid is de visie van N-VA duidelijk. "Een cameraschild rond de stad heeft ook in andere steden al zijn nut bewezen. Het is pervers dat dit bestuur de stad vol camera's hangt om boetes uit te schrijven, maar ze niet wil inzetten voor de veiligheid van de bewoners."





Met N-VA moet het anders worden in Gent. Dertig jaar socialisten is volgens Van Bossuyt van het goede te veel. Tijd voor 'Verandering voor Gent', de verkiezingsslogan van N-VA. "N-VA is de enige garantie voor een ander bestuur, samen met Open Vld. Mathias De Clercq mag burgemeester zijn."





Trams weg

Maar er zijn nog opvallende ideeën. Zo denkt N-VA aan 'zakgeldprojecten' in de strijd tegen het zwerfvuil, waarbij 12 tot 15-jarigen een centje kunnen verdienen voor het opruimen van een straat. Op langere termijn willen ze een tramspoorvrij centrum, omdat trams voorbijgestreefd zijn en moeten vervangen worden door flexibelere trambussen. Groen en water moeten de kale stenen pleinen die de voorbije jaren in het centrum zijn aangelegd vervangen. Bouwrijpe gebieden in handen van de stad moeten bebouwd worden met betaalbare woningen, minstens 1.000. Bij de toewijzing van sociale woningen willen ze voorrang voor Gentenaars. En er moet ingezet worden op Nederlands: leefloners die niet naar de Nederlandse les gaan, moeten gesanctioneerd kunnen worden, en inburgeringscursussen worden verplicht voor wie OCMW-steun vraagt. Er wordt gepleit voor BuurtInformantieNetwerken en een nultoleratie in de Zuidbuurt. Het aantal vitrines daar moet omlaag. Er moet een politiepost in de Overpoort komen. Er wordt ingezet op meer blauw op straat en een moderne uitrusting voor de flikken. En er moet meer aandacht gaan naar de deelgemeenten.





N-VA stelde nog opmerkelijke namen voor. Naast Pol van 't Dreupelkot staat ook Geert Pots, de bezieler van Topradio, op de lijst, net als Lieven De Smet van Kadee, en broer van flik Steven.





