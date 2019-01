Geen gunst mogelijk voor dakloze dief WSG

10 januari 2019

15u25 0 Gent Het Openbaar Ministerie vordert een gevangenisstraf voor een Gentse winkeldief die op heterdaad betrapt werd toen zijn een externe harde schijf wilde stelen in supermarkt Colruyt. Omdat hij geen vast adres heeft, is een celstraf de enige optie.

De jonge dief, die al meermaals veroordeeld werd voor diefstallen, gaf meteen toe dat hij de harde schijf probeerde te stelen. “Hij steelt om eten te kopen. Hij leeft op straat en probeert een vast adres te krijgen”, pleitte de procureur die eigenlijk mild wilde vorderen. “Hij zit in een put van ellende. Omdat hij geen vast adres heeft, is het strafarsenaal heel beperkt. Een werkstraf of een probatieuitstel zijn meteen onmogelijk.” Uiteindelijk vorderde hij een celstraf van vier maanden en een boete van 26 euro, weliswaar met uitstel.

Momenteel probeert de jongeman via het OCMW aan een adres te geraken. Intussen verblijft hij in kraakpanden. Op 14 februari spreekt de rechter de straf uit.