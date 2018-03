Geen grote schermen op straat tijdens WK voetbal 15 maart 2018

02u48 0 Gent De stad Gent zal geen toestemming geven om op de openbare weg of pleinen grote schermen te plaatsen naar aanleiding van het WK Voetbal. Supporters van de Rode Duivels zullen dus in het Kuipke of op café naar de matchen moeten kijken. Enkel de finale kan wel op groot scherm bekeken worden, tijdens de Gentse Feesten.

In zowat elke stad komt wel ergens een groot scherm op een plein, maar niet in Gent. Dat is nog steeds een gevolg van de match België-Turkije van 3 juni 2011. Toen verzamelden zowel Turkse als Belgische supporters op de Kouter en dat eindigde in knokpartijen en een spoor van vernieling door de stad. Het was de laatste keer dat er in Gent op straat naar voetbal kon worden gekeken, zelfs de kampioenenmatch van AA Gent kreeg geen toelating.





Wel finale

Enkel indien de Rode Duivels de finale halen kan het wel, volgens burgemeester Daniël Termont. De finale valt namelijk samen met het openingsweekend van de Gentse Feesten en dan staan er sowieso schermen in de stad en is de politie aanwezig. Op privé-terrein kan voetbal op groot scherm wel. In het Kuipke worden de matchen alvast uitgezonden en de kans is reëel dat daar nog meer locaties bijkomen.





Wie toch de match uitzendt op de openbare weg riskeert een GAS-boete van 350 euro. Dat geldt zowel voor grote schermen als voor grote televisies en voor alle schermen die van op de openbare weg te zien zijn. Dus best twee keer nadenken vooraleer men een televisie in de voortuin of op de stoep zet. (EDG)