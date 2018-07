Geen groot scherm meer in 't Kuipke wegens te weinig volk 04 juli 2018

Gent De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Brazilianen wordt vrijdagavond gespeeld, maar in 't Kuipke zal de wedstrijd niet meer te volgen zijn.

Olivier Orlans van evenementenbureau Eventor geeft er de brui aan, omdat de opkomst van publiek tegenviel. Dat is op zich logisch, met het schitterende zomerweer kijkt iedereen liever naar een scherm in openlucht. Bovendien worden de wedstrijden van de Rode Duivels op heel veel plaatsen uitgezonden waar je gewoon gratis kan kijken, terwijl je voor 't Kuipke 5 euro moest betalen. Je kreeg er dan wel een volledige randprogramma bij met optredens en dj's, van bijvoorbeeld Pat Krimson. Eventor koos ervoor alleen de wedstrijden van de Rode Duivels uit te zenden. Er was aanvankelijk gereserveerd voor drie wedstrijden, alleen die van de groepsfase. Per wedstrijd werd bijgeboekt, maar voor België - Japan kwam er zo weinig volk opdagen dat het voorziene voetbalfestijn voor de wedstrijd tegen Brazilië dus werd afgelast. (VDS)