Geen genade voor krakers Braempoort

Gent De politie heeft de krakers die sinds 15 februari de Braempoort bezetten, gisterochtend uitgezet. Ze wilden de termijnen voorzien in de wet tot het uiterste rekken, maar de vrederechter pakte hen op snelheid.

Een week geleden berichtte deze krant dat de krakers in de Brabantdam in theorie tot twee maanden na hun intrek konden blijven. "We willen ons verblijf zo lang mogelijk rekken", klonk het. Ze hoopten op april. Maar gisterochtend, 6 maart, begeleidde de politie de groep het pand uit.





De nieuwe kraakwet biedt de mogelijkheid om krakers uit een onbewoond pand te zetten. Maar de wet geeft ook speelruimte. Eerst moet de eigenaar klacht indienen. Dan plakt het parket een bevel tot ontruiming aan, waarna de krakers acht dagen hebben om te vertrekken. Of in beroep te gaan, wat de bezetters van de Braempoort op de laatste dag deden. Daardoor ging de zaak naar de vrederechter. De rechter kan twintig dagen de tijd nemen voor een vonnis, zolang mogen de krakers blijven. De rechter kan hen zelfs een maand extra laten zitten, als de omstandigheden het vereisen. Daarom klinkt hier en daar dat de kraakwet legale bescherming biedt.





Snelle rechter

Daar was de afgelopen week weinig van te merken. De zaak kwam maandag voor de vrederechter, die meteen na de zitting besliste dat de krakers het pand moesten verlaten. Dat vonnis werd 's ochtends overgemaakt aan het parket, dat onmiddellijk bevel gaf aan de politie om de Braempoort te ontruimen. "We wisten niet wat ons overkwam", reageren de krakers. "We waren zelfs niet op de hoogte van het vonnis. We dachten zeker nog 24 uur te hebben." Het parket grijpt kordaat in, het lijkt een boodschap voor de toekomst.





Waren de krakers gisteren teruggekeerd naar de Braempoort, wat niet gebeurd is, lijkt de kans klein dat de procedure overgedaan zou moeten worden. "De politie heeft duidelijke instructies", klinkt het. Welke, is niet bekend. Een nieuwe procedureslag lijkt dan uitgesloten. De krakers riskeren één maand cel.





