Geen geboortebos in Lochristi: “Maar waarom geen ‘geboorteboom’ voor elke nieuwe baby?” Sam Ooghe

07 februari 2019

16u53 0 Gent Om Lochristi te vergroenen, speelt het schepencollege met het idee van ‘geboortebomen’. De gemeente zou met dat initiatief een gratis boom of struik aanbieden aan elk gezin dat een nieuwe baby mag verwelkomen. Een geboortebos komt er zeker niet.

Groen-sp.a is een groot voorstander van een ‘geboortebos’ in Lochristi. De fractie ziet het bos als een groene long, maar ook als plek waar kinderen en gezinnen kunnen gaan wandelen en ‘hun’ boom zien groeien. Per geboren kindje in Lochristi, zou er een nieuwe boom geplant worden. “We verwachten meer groen in onze gemeente", aldus fractieleidster Hilde Van Laere. “Groen als plaatsen waar de natuur beleefd kan worden. Dat is méér dan wat nieuwe bomen aan de kant van de weg.”

Maar zo’n geboortebos komt er niet. Schepen Frederic Droesbeke: “Dat idee klinkt leuk, maar is allesbehalve evident. We zouden bijvoorbeeld periodiek bomen moeten kappen om andere bomen ruimte te geven — hoe leg je zoiets dan uit aan een gezin?” Droesbeke deed al navraag, maar ziet te veel nadelen in de praktijk. “De kerkomgeving wordt al een groene long”, voegt hij toe. “We denken wel aan 'geboortebomen’: een gratis boom of struik voor elk gezin dat een nieuw kindje mag verwelkomen. Voor wie dat wil, natuurlijk. Jaarlijks zijn dat 100 à 150 bomen erbij in onze gemeente. Dat is geen bos, maar dat is wél onze gemeente vergroenen.”

Groen en CD&V zijn niet overtuigd. N-VA sluit zich wel aan bij het gemeentebestuur.