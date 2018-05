Geen Feesten voor tien eetkramen UIT DE PAN SWINGENDE PRIJZEN DOEN UITBATERS DE DAS OM SABINE VAN DAMME

04 mei 2018

03u05 0 Gent Liefst 10 plaatsen voor eetkramen op de Gentse Feesten worden eind deze maand weer per opbod verkocht. De 8 uitbaters boden vorig jaar veel geld om vier jaar lang een stek te hebben. Te veel, blijkt nu. Ze geven er de brui aan.

Warm eten verkopen op de Gentse Feesten kan een goudmijn zijn, als de omstandigheden meezitten. Het weer moet goed zijn, de locatie juist en het volk moet er zin in hebben. Toch nemen veel cateraars het risico maar wat graag. Iets te graag, zo blijkt nu. Vorig jaar werden 35 locaties voor eetkramen in de feestenzone online per opbod verkocht door de stad. 32 kramen raakten effectief verkocht, voor astronomische bedragen. De stad haalde liefst 625.800 euro op. Het duurste kraam ging voor 61.000 euro onder de hamer. 61.000 euro om 10 dagen een hamburgerkraam uit te baten, een bedrag dat vier jaar lang betaald moet worden.





Nu blijkt dat heel wat verkopers boven hun stand gespeeld hebben. Liefst 8 van hen, die samen 10 plaatsen hadden, geven er na één feesteneditie de brui aan. Nooit eerder vertoond. Nochtans was het een goed jaar met relatief goed weer, een mooi programma en een meer dan gemiddelde opkomst. "Jammer", vindt feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld). "Wij hebben niemand verplicht zo veel geld te bieden. Blijkbaar hebben heel wat gegadigden hun inkomsten overschat. Ze kunnen onder hun contract uit, maar hun waarborg - 20% van hun bedrag - zijn ze kwijt. De vrijgekomen plaatsen verkopen we opnieuw per opbod, voor de komende drie edities. In de nieuwe contracten wordt een boeteclausule opgenomen voor wie vroeger stopt."





Onder meer de twee kramen van Event Catering Bevers op het Sint-Baafsplein komen niet terug. "Aan de voorwaarden waarmee we vorig jaar op de Feesten stonden, lukt het niet meer", geeft zaakvoerder Jaak Francken grif toe. "We stonden vroeger ook al op de Feesten, maar niet op die locatie. De return bleek lager dan wat we hadden ingeschat." Toch zegt Francken de Feesten niet per se vaarwel. "We gaan opnieuw rekenen en misschien opnieuw mee bieden. De moeilijkheid is dat je nooit vooraf kan weten hoeveel mensen er komen en wat ze spenderen."





Bio=korting

Ook de plekken van de brandweerfoodtruck op de Korenmarkt, een foodtruck op het Gouden Leeuwplein, twee kramen op de Vlasmarkt en een plek op het Beverhoutplein, de Oude Beestenmarkt, de Belfortstraat en het Baudelohof komen vrij. Wie 100% bio aanbiedt, krijgt 10% korting. Inschrijven voor de veiling voor 21 mei, er is een proefbieding op 23 mei en de echte bieding valt op 24 mei.