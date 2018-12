Geen extra veiligheidsmaatregelen op Winterfeesten na aanslag in Straatsburg Jeffrey Dujardin

12 december 2018

15u03 0 Gent Er worden nog geen extra veiligheidsmaatregelen genomen op de Gentse Winterfeesten na de dodelijk schietpartij in Straatsbrug gisterenavond. Het OCAD, dat de dreigingsanalyse maakt in België, ziet geen link met ons land. “De politie zal wel aanwezig zijn vanaf de Winterfeesten openen”, aldus de Gentse politie.

Het dreigingsniveau in Frankrijk werd onmiddellijk verhoogd na de schietpartij in Straatsbrug. Daarbij werd ook een kerstmarkt geëvacueerd. De Gentse politie ziet momenteel nog geen reden om de bijkomende maatregelen te nemen voor de veiligheid. “Het OCAD ziet geen link met ons land. Daarnaast kregen we ook een mail van de minister van Binnenlandse Zaken, waarin vermeld staat dat het dreigingsniveau niet verhoogd wordt. Onze patrouilles zullen zoals gewoonlijk aanwezig zijn op de Winterfeesten, vanaf de markt opent”, aldus de Gentse politie.