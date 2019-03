Geen extra toezicht aan Gentse moskeeën na aanslagen in Nieuw Zeeland Sabine Van Damme

18 maart 2019

20u58 2 Gent Verschillende gemeenteraadsleden uitten hun bezorgdheid over de veiligheid van moskeeën na de aanslagen in Nieuw Zeeland vorige vrijdag, en over terreur in het algemeen. “Extra bewaking aan moskeeën komt er niet, maar de politie zal wel zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn”, klinkt het. Ook na Utrecht verandert in Gent voorlopig niks.

Burgemeester Mathias De Clercq riep vrijdagavond met spoed de politiek, de politie en de vereniging van Gentse moskeeën bijeen, om de situatie in Nieuw Zeeland te bespreken. Het is een gebaar dat in de moslimgemeenschap heel erg geapprecieerd werd. “In Gent hadden de Gentse moskeeën, verenigd in de Vereniging van Gentse Moskeeën, een heel goede relatie met het vorige stadsbestuur”, zegt Abderrazak El-Omari, ondervoorzitter Vereniging van Gentse Moskeeën. “De nieuwe burgemeester Mathias De Clercq toonde vandaag aan dat het nieuwe stadsbestuur nog beter wil doen. Op zijn initiatief hadden wij vandaag een constructief overleg naar aanleiding van de verschrikkelijke terreuraanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland. Wij danken hem, het volledige schepencollege en de Gentse politie zeer hartelijk hiervoor en voor het medeleven dat zij ons vandaag betuigd hebben. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de Gentse politie het nodige zal doen om de veiligheid van de Gentse moslims en alle andere Gentenaars te waarborgen.”

Voorlopig verandert daar echter niks. “Volgens het OCAD is er geen vergroot risico”, zegt Mathias De Clercq. “Bovendien genoten de gebedshuizen reeds bijzondere aandacht bij de politiepatrouilles, en dan zeker tijdens het Vrijdaggebed. “Wat we wel gaan doen is zorgen dat de wijkpolitie tijdens het Vrijdaggebed zichtbaar, aanspreekbaar en opvallend aanwezig zal zijn in de buurt van de gebedshuizen. We hebben in Gent overigens aandacht voor élke vorm van extremisme, ook politiek extremisme, en passen daar ons anti-radicaliseringsplan op toe. Dat bestaat uit preventie, curatie en repressie.

Ook na de aanslagen in Utrecht vandaag gebeurt in Gent voorlopig niks. Het dreigingsniveau blijft gelijk.