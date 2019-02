Geen excuses meer voor fietsers zonder licht: Gent plaatst automaat voor fietslichtjes (en regenponcho’s) Sabine Van Damme

20 februari 2019

10u08 0 Gent Fietsers – of toch die in Gent-centrum – hebben nu geen enkel excuus meer om nog onverlicht rond te rijden. Dankzij De Fietsambassade staat er nu een automaat met fietslichten aan de Korenmarkt. Er zijn overigens ook regenponcho’s te krijgen.

De nieuwe ‘hulplijn voor fietsers’ staat opgesteld in de fietsenparking aan de Korenmarkt, onder de Sint-Michielshelling dus. Dat is een centrale en goed bereikbare locatie. Gentenaars die ’s avonds merken dat hun fietslicht hapert of dat ze hun lampjes vergeten zijn, kunnen nu daar terecht.

De aangeboden fietslichtjes in de automaat zijn kwaliteitsvol, en in twee soorten beschikbaar. Er zijn aparte lichtjes die op batterij werken, en een set lichtjes die je via USB kan opladen. Het zijn dezelfde lichten die verkocht worden in de fietspunten van De Fietsambassade. De goedkoopste exemplaren kosten 9 euro, een peulschil als het om veiligheid gaat.

“Vanaf nu kan iedereen die dat wil veilige en betaalbare fietsverlichting kopen”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. “Ook ‘s avonds en ’s nachts, op momenten dat er geen winkels open zijn. Op die manier willen we de veiligheid voor fietsers gevoelig verhogen.”

Extraatje in de automaat: er zitten ook regenponcho’s in, handig bij onverwachte buien. Ook verkrijgbaar: fietsreparatiesetjes, touchscreen handschoenen en drinkwaterflessen van Dopper. Betalen kan met de kaart (Bancontact, Maestro, creditcard) of met munten. Als het experiment succesvol blijkt, kunnen er bijkomende automaten worden geplaatst.