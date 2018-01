Geen consensus over tijarm Zeeschelde 23 januari 2018

02u55 0

Er is nog geen overeenkomst over de toekomst van de tijarm, de oude bedding van de Zeeschelde tussen Melle, Destelbergen en Gent. Oppositieraadslid Wim Verween (sp.a) vroeg een stand van zaken, maar werd weinig wijzer. "Op de vergaderingen met de betrokken gemeentes, de beheerder van de rivier en de gouverneur, werd nog geen consensus bereikt. Wij denken dat een vaargeul met pleziervaart de beste oplossing is voor een goeie afwatering van de gemeente naar de Schelde toe. Als de beheerder kiest voor een sluis (in Heusden) dan heeft dit ook geen invloed op het getij van eb en vloed in Melle", stelt schepen Dirk Ghistelink (CD&V). Het is uiteindelijk de Vlaamse overheid die de knoop zal moeten doorhakken. (DVL)