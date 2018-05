Geen cash? Toch genieten op Gent Smaakt ALLE KRAMEN FOODFESTIVAL HEBBEN MOBIEL BETAALSYSTEEM SABINE VAN DAMME

08 mei 2018

02u50 0 Gent Koken hoeft de komende dagen niet, van morgenavond tot zondagavond bieden 20 Gentse restaurants hun beste gerechten aan op Gent Smaakt. Op de achtste editie van het foodfestival, op het Braunplein en het Gouden Leeuwplein, kan je aan elk kraam 'Cashfree' betalen.

Gent Smaakt is mee met zijn tijd, en stapte dus in in Cashfree, het Gents mobiel betaalsysteem dat Peter Op de Beeck en zijn team in 2016 lanceerden. "Het is hip, maar vooral makkelijk", lacht Gent Smaakt-bezieler Sandra Van Steenkiste. "Je hoeft geen geld op zak te hebben, en je mobiele telefoon heb je toch sowieso bij. Het is systeem is veilig. Dat elk kraam meedoet, is ongezien in Europa. Maar Cashfree heeft ook voordelen voor de handelaars, zij hoeven geen abonnement voor een betaalterminal te betalen." Toch is er uiteraard ook begrip voor mensen die niet zo mobiel zijn qua betalen. "Je kan aan de kassa nog onze Gent Smaakt-jetons, de Stropkes, aankopen. Dat kan met bancontact of met cash."





Gent Smaakt wordt ook jaar na jaar Gentser. "Het is altijd onze bedoeling geweest om Gent culinair op de kaart te zetten, om te tonen welke diversiteit onze stad te bieden heeft. De eerste jaren deden ook veel horecazaken van buiten Gent mee. Dat is nu niet meer zo, van de 20 deelnemers zijn er 3 niet-Gents. Ook de Gentse nieuwkomers springen meteen op de kar. Midtown Grill, Na Guara, Poul & Poulette, Crêpes Atelier en L'Autre Côté openden het voorbije jaar en staan meteen op Gent Smaakt. Ook de intussen traditionele deelnemers tekenen present: Balls & Glory, Gaston, Alice, Bavette, Madam Bakster, Café Parti,...





"Die zaken brengen natuurlijk wat zij het beste vinden van hun kaart. Om het evenement nòg Gentser te maken, hebben we ook vier horecazaken specifiek gevraagd om met een Gents gerecht te komen. Bij de stand Authentiek Gents, in foodtrucks op het Gouden Leeuwplein, maakt Brasserie Bridge 'Gentsche stoverije', Mub'Art komt met Gentsche uufvlakke, het Groot Vleeshuis bereidt waterzooi met kip en Ganda komt - uiteraard - met Ganda Ham. Ook Ginclusive is het vermelden waard. Nelson en Jakob zijn twee student-ondernemers die in juli 2017 onder impuls van Silver Tie en Voka gestart zijn met hun mobiele ginbar." Gent Smaakt denkt ook ecologisch, met biologisch afbreekbare bordjes, glazen, ecologisch poetsmateriaal en lokale leveranciers.





Barrio Cantino

Van woensdag om 16 uur, dagelijks open van 12 tot 23 uur, op zondag van 11 tot 21 uur. Gelijktijdig heeft op de Korenmarkt foodtruckfestival Barrio Cantino plaats. Honger zal je de komende dagen niet hebben, keuzestress des te meer. www.gentsmaakt.be en www.barriocantina.be