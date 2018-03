Geen camera's in sporthallen, wel in Hipso 21 maart 2018

02u36 0

Na de walgelijke feiten die een 41-jarige voyeur in de sporthal van de Hogeschool Gent heeft gepleegd, heeft het stadsbestuur beslist geen bewakingscamera's te hangen in de sporthallen van de stad. Om gelijkaardige incidenten te vermijden zal de Gentse sportdienst opleidingen geven rond grensoverschrijdend gedrag. Farys, dat in Gent de sportinfrastructuur uitbaat, belooft extra waakzaam te zijn in haar gebouwen. "De stad en Farys opteren er om redenen van privacy voor om geen camera's te installeren in sportvoorzieningen", zegt sportschepen Resul Tapmaz. Het personeel van de sportcomplexen krijgt wel de opdracht om frequent controle uit te oefenen bij de kleedkamers en heeft strikte richtlijnen om bij vormen van grensoverschrijdend gedrag in overleg met de leidinggevende onmiddellijk de politie te verwittigen." In de bewuste sporthal van HoGent hangen intussen wél bewakingscamera's. (VDS)