Geen bouwvergunning Vandemoortele door onenigheid over parkeerplaatsen 02u35 0 Gent Het plan van Vandemoortele om een Food Experience Center aan de Ghelamco Arena te bouwen zit in de koelkast. De stad leverde verrassend genoeg geen bouwvergunning af. De reden: er worden te veel parkeerplaatsen voorzien.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) waarschuwde een tijdje geleden al dat het Zuiden van Gent binnen enkele jaren in een verkeersinfarct kan terechtkomen. Het schepencollege voegde nu ook de daad bij het woord. De vergunning voor de Food Experience Center werd door het schepencollege geweigerd. In het project zijn 400 parkeerplaatsen voorzien en dat vindt de stad te veel. Ze willen amper 150 parkeerplaatsen goedkeuren en willen meer nadruk op alternatieve vervoerswijzen.





Vandemoortele is één van de grootste Belgische bedrijven. Er werken in totaal 5.200 mensen. Hoeveel jobs het experience center zou creëren, is niet duidelijk. Maar het gaat om een gebouw van 20.000 vierkante meter en een investering van 14 miljoen euro. Vandemoortele overweegt om het hele plan naar een andere stad te verhuizen.





Warmer onthaal

"Voor een bedrijf als het onze zijn er in België altijd verschillende scenario's. We hebben begrip voor de mobiliteitsproblemen van de stad, maar het is wel zo dat er veel steden zijn die ons een warmer onthaal aanbieden", klinkt het.





Schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a) zegt dat de stad inspanningen wil doen. Hij denkt dan aan shuttlebussen die door de stad zouden ingezet worden. Hij zegt dat de stad intussen gunstige signalen heeft ontvangen dat Vandemoortele extra wil inzetten op duurzame mobiliteit en hij hoopt dat Vandemoortele snel een nieuwe bouwaanvraag doet.





De beslissing van de stad kon bij de oppositie op weinig begrip rekenen. Peter Dedecker (N-VA) noemde het een 'dogmatisch-Watteeuwsiaanse' beslissing. Zijn partijgenoot Siegfried Bracke vatte het kort samen: "Als Termont en Watteeuw een paar honderd jobs krijgen aangeboden, dan nog zeggen ze nee. De strijd tegen parkeerplaatsen komt voor alles", zegt hij.





