Geen aardverschuiving voor Oost-Vlaamse restaurants in Michelingids Wel twee Michelinsterren minder in het Waasland Erik De Troyer

19 november 2018

De Oost-Vlaamse restaurants zorgen dit jaar niet voor aardverschuivingen in de Michelingids. Op twee restaurants na houdt iedereen zijn sterren. Oost-Vlaanderen heeft met het Hof Van Cleve voortaan het enige driesterrenrestaurant van het land. Maar met een totaal van 18 sterren moet Oost-Vlaanderen wel wat de rol lossen vergeleken met andere provincies.

De voorbije jaren werd er steevast naar Gent gekeken wanneer de Michelinsterren werden uitgedeeld. Een aantal talentvolle jonge chefs hebben zich de voorbije jaren daar gevestigd. Michael Vrijmoed, ooit de rechterhand van Peter Goossens, heeft zich in korte tijd naar twee michelinsterren gewerkt. Twee derde van de Flemish Foodies staan ook op de sterrenlijst met Chambre Séparée (Kobe Desramaults) en Publiek (Olly Ceulenaere). En dan is er nog Marcelo Ballardin van Oak. De Braziliaans-Italiaanse kok uit Gent is goed op weg om een sensatie te worden...in Zuid-Korea. Hij won zopas het Koreaanse tv-programma ‘Hansik Daech Up (Korean Food Battle) waardoor hij daar niet meer over straat kan lopen zonder handtekeningen uit te delen of op de foto te gaan met fans. In Gent kan hij dat wel nog. “Maar er lopen elke dag mails binnen van Koreanen die in OAK willen komen eten of die willen weten wat er op het menu staat. De chef denkt er zelfs aan om wat Koreaanse invloeden zijn menu te laten binnen sluipen.”

Twee restaurants verliezen hun ster namelijk De Verloren Tuin uit Geraardsbergen en Herbert Robbrecht uit Vrasene. De Verloren Tuin gooide recent alles om. Het restaurant verliet Geraardsbergen omdat de stad te moeilijk bereikbaar is. Ze vonden een locatie in Waasmunster, helemaal de andere kant van de provincie, gelegen vlak aan de E17. Maar Michelin volgde hen niet in hun avontuur.

Herbert Robbrecht in Vrasene kreeg in 2005 voor het eerst een Michelinster maar moet het nu zonder doen.

Met in totaal 18 Michelinsterren doet de provincie Oost-Vlaanderen het maar matig vergeleken met andere provincies. West-Vlaanderen spant de kroon met 26 sterren.Alleen al in die provincie zijn er 6 (!) tweesterrenrestaurants. Oost-Vlaanderen moet het met één stellen. Ook Antwerpen scoort beter met 25 sterren. Maar de absolute culinaire parel van het land blijft in Oost-Vlaanderen. Het onvermijdelijke Hof Van Cleve van Peter Goossens staat voortaan als enige driesterrenrestaurant van ons land in de boeken. Dat is het gevolg van Hertog Jan in Zedelgem dat dit jaar stopte. Twee jaar geleden hield ook De Karmeliet er mee op.

Dit zijn de Oost-Vlaamse Michelinsterren

* * *

Het Hof van Cleve Kruishoutem

* *

Vrijmoed Gent

*

Kelderman Aalst

‘t Overhamme Aalst

Hofke van Bazel, Bazel

‘t Truffeltje, Dendermonde

Chambre Séparée, Gent

Horseele, Gent

Jan Van den Bon, Gent

OAK, Gent

Publiek, Gent

D’Oude Pastorie, Lochristi

‘t Korennaer, Nieuwkerken-Waas

Hof Ter Eycken, Ninove

Ster verloren

De Verloren Tuin, Geraardsbergen

Herbert Robrecht, Vrasene