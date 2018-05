Geel kraantjeswater 11 mei 2018

02u30 0

Na problemen met bruin leidingwater worden verschillende inwoners van Oostakker nu ook geconfronteerd met geel kraantjeswater. Boosdoener blijven de verouderde leidingen. "De enige tijdelijke remedie is het spoelen van de buizen. Voor een definitieve oplossing is het wachten tot de vernieuwing van het leidingennet in 2019", weet Bart van Moerkerke, wijkverantwoordelijke van Open Vld in Oostakker. Intussen zijn de inwoners de overlast beu. Op de Facebookgroep 'Oostakker' dreigen verschillende mensen om hun waterfactuur niet langer te betalen. (YDS)