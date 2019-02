Gedichtenautomaat om studietrip te sponsoren Sabine Van Damme

14 februari 2019

20u51 0 Gent Geen schoolbanken voor de vijfdejaars van De Nieuwen Bosch vanmiddag, en niet omdat er aan ‘klimaatstaken’ gedaan werd. De leerlingen gingen op een creatieve manier geld inzamelen voor hun studietrip naar Malta.

Op verschillende plekken in de binnenstad stonden vanmiddag ‘gedichtenautomaten’. In die kartonnen constructie zaten vijfdejaars van De Nieuwen Bosch. Passanten mochten een vrije bijdragen geven, en kregen daarvoor dan een gedicht in de plaats. “Zo zamelen we geld in, omdat we met school naar Malta trekken. Geen goedkope trip, en zo willen we zelf ons steentje bijdragen”, aldus de leerlingen. Valentijn leek hen de perfecte dag om gedichten te verspreiden. Dat ze zo’n acties kunnen ondernemen tijdens de schooluren, past in de ‘vakoverschrijdende eindtermen.’