Gedetineerden geraken niet in rechtbank door staking 17 mei 2018

Zelfs wie achter de hoge muren van de Gentse gevangenis zit, voelde gisteren de gevolgen van de vakbondsstaking. De meeste gedetineerden konden niet overgebracht worden naar de gerechtsgebouwen voor de behandelingen van hun rechtszaken. Daardoor konden bepaalde processen niet ingeleid of afgewerkt worden. Dat was het geval in zowel de rechtbank van eerste aanleg, als het hof van beroep. Het gevolg is vooral zwaar voor personen in voorhechtenis. Hun zaken werden met een maand uitgesteld, naar 20 juni. Als de rechtbank dan beslist dat ze vrij zijn, al dan niet onder voorwaarden, hebben ze een maand te lang achter de tralies gezeten. Voor zover dat kon, waren er advocaten die hun cliënten vertegenwoordigden. (OSG)