Gedenkstenen voor 20 gedeporteerde en omgebrachte verzetsstrijders Lang geleden, maar niet vergeten Sabine Van Damme

06 maart 2019

14u25 0 Gent In de Meersstraat werden 6 ‘Stolpersteine’ gelegd, de eerste in een reeks van 20. Elke steen gedenkt een Gentse verzetsstrijder die in de Tweede Wereldoorlog werd meegenomen door de Duitsers, en overleed. Want dat lijkt lang geleden, maar die mensen zijn nog lang niet vergeten. Dat getuigt de aanwezigheid van heel wat mensen bij de plechtigheid.

Victor De Paepe, Camille Haegeman, Gustave Labens, Roger Lammertyn, Julius Matthys en Maurice Wanzele. Hun namen liggen voor eeuwig ingebed in het voetpad van de Meersstraat. Daar werden ze op 12 augustus 1944 opgepakt door de Geheime Feldpolitzei in hun werkplaats, de Optique et Instruments de Précision, een bedrijf dat optische instrumenten maakte voor het ‘Duitse Vliegwezen’. Beschuldiging: ‘vertraging van of sabotage in de productie’. Ze werden eerst in de Nieuwewandeling opgesloten, maar belandden uiteindelijk op het laatste grote konvooi naar het concentratiekamp van Neuengamme. Ze kwamen nooit meer terug. De zoon van Camille Haegeman en de schoondochter van Julius Matthys (zijn zoon is overleden) woonden het plaatsen van de ‘Stolpersteine’ of ‘Struikelstenen’ bij. Want het mag dan lang geleden lijken, 1944, voor de familieleden zijn de feiten nog lang niet vergeten.

Het zijn niet de eerste Stolpersteine in Gent. Op de hoek van de Veldstraat en de Hoornstraat, waar vroeger bakkerij Bloch was, liggen er ook al. Die zijn er ter nagedachtenis van Gentse gedeporteerde Joden. Het is wel voor het eerst dat er ook gedenkstenen voor verzetsstrijders worden gelegd. En het zijn zeker niet de laatste. De zes exemplaren in de Meersstraat zijn de eerste in een reeks van 20, die allemaal vandaag en morgen worden geplaatst, op initiatief van de vzw Nationale Confederatie Politieke Gevangenen en Rechthebbenden – Gewest Gent-Eeklo. Allemaal komen ze terecht op de plek waar de ‘weerstander’ destijds werd opgepakt. Rovert Mussche krijgt een steen in de Paul Fredericqstraat 91, Jozef Speeckaert aan de Groot-Brittaniëlaan 88, Jean Ingels aan de Fortlaan 93-94, Maurice Vandeputte aan de Monterreystraat 63, Leopold Boone aan de Hendruk Waelputstraat 11 en Charles Colyn aan de Kortrijksepoortstraat 240.

Morgen / donderdag worden de 8 resterende stenen geplaatst, ook in de deelgemeenten. Sommige verzetsstrijders kregen daar al een straat naar hen vernoemd. Michel Cloquet wordt herdacht aan de Kortrijksesteenweg 890, Frans en Lucien Van Speybroeck aan de Dorpsstraat 34 in Zwijnaarde, Carlos en Charles Goubau in de Goubalaan 5 in Drongen, André De Bruyne in de André De Bruynestraat 5 in Mariakerke, Gérard Willemot in de Gérard Willemotlaan 90 in Mariakerke, en Henri Story in de Henri Storystraat in Mariakerke.