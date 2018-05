Gedaan met wegwerpbekers ZELFDE HERBRUIKBAAR EXEMPLAAR OP ZEVEN FEESTEN-PLEINEN SABINE VAN DAMME

18 mei 2018

02u50 0 Gent Voor het eerst geldt op de Gentse Feesten een verbod op plastic wegwerpbekers. Toch komt er niet één officiële feestenbeker in de plaats. Wel slaan liefst 7 pleinorganisatoren de handen in elkaar om samen herbruikbare bekers aan te kopen.

Het verbod op plastic wegwerpbekers werd al jaren aangekondigd. Nu is het zo ver. Een aantal pleinen werkt al langer met herbruikbare bekers, sommigen zelfs met glas. Maar om alle anderen over de streep te trekken, kwam er dus een verbod op plastic bekers. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dat rond te krijgen. De pleinorganisatoren namen het heft in eigen handen en voor het eerst in de geschiedenis komt er een samenwerking tussen 7 pleinen.





1 euro statiegeld

Boomtown, Polé Polé, Sint-Baafsplein, Miramiro, Trefpunt, Laurentplein en de Vlasmarkt gaan samen hun herbruikbare bekers aankopen. De andere pleinen, Groentenmarkt, Korenmarkt en Emile Braunplein, stappen niet in het systeem in omdat zij hun materiaal al hebben en niet zomaar alles in de vuilnisbak kunnen keilen. Maar in een heel groot deel van de Gentse Feesten-zone zal je dus dezelfde herbruikbare bekers zien opduiken. Overal wordt voor die beker 1 euro statiegeld gevraagd. Wie dus een pint koopt bij Miramiro op de Sint-Baafssite en daarmee naar Trefpunt wandelt, zal ook daar zijn euro kunnen terugvragen. Anderzijds zal het wel zo zijn dat iemand met een beker van de Korenmarkt die beker wél opnieuw op de Korenmarkt moet inruilen.





Kannen

Het statiegeld impliceert dat de prijs van een pintje omhoog gaat. Die ene euro krijg je wel terug als je je beker weer indient, maar hoe moet dat, als je midden op een bomvol plein staat bij een goed concert? Of als je om 6 uur 's morgens op een overbevolkte Vlasmarkt staat? Om dat probleem op te vangen, zal op verschillende pleinen met 'bierkannetjes' gewerkt worden. Kannetjes waarin je een liter of meer bier kan laten tappen, met een aantal herbruikbare bekers bij, zodat je op je plek op het plein zelf verder kan inschenken. Je valt niet droog en kan je beker rustig na het optreden inruilen.





De pleinorganisatoren willen voorlopig nog geen uitleg kwijt over het systeem. Horecazaken stappen niet mee in het systeem omdat zij met glas mogen werken op hun terrassen. Zaken die toch in wegwerpbekers schenken en hun klanten daarmee laten weglopen, riskeren een stevige boete.





Steun

De stad Gent springt wel bij om de aankoop van herbruikbare bekers te ondersteunen. Vanuit de dienst leefmilieu is 120.000 euro vrijgemaakt voor de pleinorganisatoren die de overstap maken. Ook pleinen die vroeger al herbruikbare bekers aankochten, kregen daar toen financiële ondersteuning voor.