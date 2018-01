Gedaan met valk en uil op stokje VERBOD OP ROOFVOGELSHOWS EN -TENTOONSTELLINGEN SABINE VAN DAMME

02u45 0 Archieffoto James Arthur Vorig jaar stelde de stad zelf nog roofvogels tentoon op de ridderfeesten in het Gravensteen. Gent In Gent is het binnenkort verboden om nog roofvogelshows te organiseren of roofvogels tentoon te stellen in openlucht. Gent is niet de eerste stad die dat verbiedt. Vogelbescherming Vlaanderen voert er zelfs campagne voor. "Het gaat om veiligheid, maar ook om dierenwelzijn", zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). "We willen impulsaankopen vermijden."

Roofvogels zijn niet meer welkom op het Gentse grondgebied, althans, niet in gevangenschap. De stad verbiedt shows met roofvogels op het openbaar domein, net als het tentoonstellen van die dieren. "Het zijn en blijven roofdieren, wat altijd een potentieel gevaar inhoudt", zegt Tine Heyse (Groen), bevoegd voor milieu en dierenwelzijn. "Maar daarnaast doen we dit uiteraard voor de dieren zelf. We willen voorkomen dat mensen die zo'n roofvogel zien, het idee krijgen om zelf zo'n dier aan te schaffen en het als huisdier te houden. Dat gebeurt helaas maar al te vaak. Maar uilen en valken zijn niet gemaakt om op een stokje naast de televisie te zitten. Die dieren worden soms helemaal gek."





Nochtans organiseerde de stad zelf vorig jaar in mei nog een roofvogelshow in het Gravensteen, in het kader van de 'ridderfeesten' daar. Dat zal dus niet meer gebeuren. "En terecht", vindt Nick De Meulemeester van het Vogelopvangcentrum in Merelbeke. Volgens hem leven enkele honderden uilen en valken opgesloten in het Gentse. "Wekelijks krijgen wij meldingen van valkeniers die een vogel kwijt zijn. Regelmatig krijgen we uilen of valken binnen die zogezegd ontsnapt zijn, en waarvan we de eigenaar niet kunnen opsporen. Momenteel hebben we zo een zwarte kerkuil binnen en een gewone kerkuil, die bij mensen is weggehaald omdat hij in erbarmelijke omstandigheden leefde. De Harry Potter-films hebben helaas veel mensen op het idee gebracht om een kerkuil in huis te halen."





Vogelbescherming Vlaanderen juicht de Gentse beslissing toe. "Onder meer Antwerpen, Oostende en Sint-Niklaas gingen Gent al voor", zegt voorzitter Jan Rodts. "Eigenlijk zou een compleet verbod moeten komen op het houden van roofvogels in gevangenschap. Het verbieden van shows is een eerste stap. Niet alleen worden de vogels voor die shows uitgehongerd, zodat ze snel op voedsel zouden reageren. Ook gaan ze compleet tegen de natuur van die dieren in. Uilen bijvoorbeeld zijn nachtdieren, niet gemaakt om aan zonlicht blootgesteld te worden en al helemaal niet om te vliegen overdag."





Paraderen met roofvogels wordt bestraft met GAS-boetes. Jagen met roofvogels mag wel nog, en wordt onder meer gedaan om duiven- en konijnenpopulaties in de hand te houden, bijvoorbeeld op de Blaarmeersen. Meer info op vogelbescherming.be, 'alleen uilen kopen echte uilen'.