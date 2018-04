Gedaan met gratis vervoer bij NTGent en HA'ndelsbeurs 18 april 2018

Sinds vier jaar kreeg je bij de HA'ndelsbeurs en het NTGent een gratis Lijn-ticket bij het toegangsticket. Dat was geldig op de dag van de voorstelling. Het was een proefproject, en andere culturele huizen waren geïnteresseerd om mee te doen indien dat een succes bleek. Maar dat is niet zo. Vanaf september wordt de samenwerking met De Lijn stopgezet. "Helaas bleek de financiële investering van NTGent en HA'ndelsbeurs in dit aanbod te groot in verhouding met de financiële tegemoetkoming door De Lijn", klinkt het. "Bovendien heeft De Lijn Oost-Vlaanderen wegens opeenvolgende besparingen en reorganisaties steeds minder autonomie om een systeem uit te bouwen dat transparant is en financieel haalbaar voor culturele organisaties." De cultuurhuizen betreuren die beslissing, maar zetten wel op andere manieren in op duurzaam vervoer. Tijdens optredens in de HA'ndelsbeurs kan je je fiets laten herstellen. (VDS)