Gedaan met creatief parkeren aan P&R Maaltebruggepark Erik De Troyer

12 november 2018

13u41

De stad Gent zal de Park & Ride aan het Maaltebruggepark aanpakken en daarbij zullen een aantal parkeerplaatsen sneuvelen. Vandaag is die parking niet meer dan een grindvlakte waar 40 parkeerplaatsen zijn. De stad wil nu een asfaltlaag leggen met belijning en daarbij zullen slechts 36 overblijven. Ze maken plaats voor een fietsenstalling voor 20 fietsen en het aanplanten van bomen. “Maar dat gaat over officiële plaatsen niet over het werkelijk aantal parkeerplaatsen daar”, zegt Gert Robert (N-VA). “Vandaag wordt daar zeer creatief geparkeerd en staan er misschien wel 20 wagens meer dan officieel is toegestaan. Dat betekent dat daar net behoefte is naar meer parkeerplaats in plaats van minder. Door deze werken zullen 20 tot 30 wagens minder kunnen staan.”

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zegt dat hij geen rekening kan houden met creatief parkeren bij het opstellen van plannen, enkel met officiële parkeerplaatsen. “Wij hebben al veel P&R-plaatsen bij gecreëerd de voorbije jaren en daar stopt het niet bij. We breiden nog uit.”