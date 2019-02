Gebouwd in 1794, in brand gestoken door Duitse bezetter: provinciehuis wordt na rijk verleden beschermd als monument Sabine Van Damme

07 februari 2019

16u17 0 Gent Als niemand de komende negen maanden bezwaar maakt, wordt het provinciehuis definitief beschermd als monument. Minister-president Geert Bourgeois heeft alvast beslist over een voorlopige bescherming.

Je zou denken dat een gebouw als het provinciehuis, tussen de Gouvernementstraat en het Laurentplein, al beschermd is, maar dat is dus niet zo. Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, wil daar verandering in brengen. Het pand heeft immers een rijke geschiedenis, en is een unieke smeltkroes van architecturale en artistieke evoluties. Het gebouw dateert van 1794, en huisvestte toen al de voorloper van het provinciebestuur. In 1940 werd het opgeëist door de Duitse bezetter, die het in 1944 in brand stak. De heropbouw, geleid door de Gentse architecten Valentin Vaerwyck en Jean Hebbelynck, startte in 1946 en duurde ruim 15 jaar. Het gebouw heeft nu kenmerken uit de art deco, maar evengoed uit het neotraditionalisme en het modern classicisme.