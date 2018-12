Geboortelijst voor nieuwe dierenasiel groot succes Asiel hoopt zo nieuwe inboedel te vergaren voor verhuis in mei Erik De Troyer

29 december 2018



Minder dan een half jaar nog en het dierenasiel van Gent krijgt een nieuw onderkomen aan de Watersportbaan. Dan kan de vzw na 50 jaar eindelijk de afgeleefde villa in het Citadelpark verlaten. Omdat ook de inboedel aan vernieuwing toe is startte het asiel een geboortelijst op. “Onwaarschijnlijk hoeveel mensen ons al hebben geholpen.”

De nieuwbouw aan de Noorderlaan vordert goed. “We zitten op schema. De ramen zitten er in waardoor de binnenafwerking kan beginnen. Als de planning blijft zoals ze is dan kunnen we in mei van 2019 onze intrek nemen. Het verschil zal enorm zijn. Ons huidig gebouw in het Citadelpark is op. Onze medewerkers moeten soms naar het congrescenter lopen om naar het toilet te kunnen. Zo slecht is het er aan toe”, legt voorzitter Patrick Derycke uit.

“In het nieuwe gebouw hebben de katten een eigen vleugel op het eerste verdiep en de honden op het gelijkvloers. In heel het gebouw zullen geen tralies meer te zien zijn. Elke kennel krijgt een glazen wand. Het zal ook voor de dieren een hele verbetering zijn.” De kennels in het nieuwe pand zullen 1.20 meter op 4 meter groot zijn, een pak groter dan die in het Citadelpark. Zowel voor de honden als de katten is er een buitenruimte voorzien.

Het nieuwe dierenasiel moet in totaal zo’n 2 miljoen euro gaan kosten. Iets meer dan de helft wordt door de stad gesubsidieerd. Het asiel staat zelf in voor de andere helft.

Omdat ook de inboedel van het huidige gebouw niet meer voldoet heeft het asiel nu een geboortelijst aangelegd. “En die loopt als een trein. Ongelooflijk hoeveel mensen al geschonken hebben”, legt Derycke uit. “We krijgen sowieso altijd veel giften maar als mensen weten wat er precies met dat geld gebeurt zijn zo nog sneller geneigd om te helpen. Daarom hebben we alles wat we nodig hebben om goed te starten op een lijst gezet. Daar zijn dure stukken bij. Een industriële wasmachine bijvoorbeeld kost bijna 5.000 euro en zo hebben we er twee nodig. We geven de mensen de mogelijkheid om kleine zaken aan te kopen of bij te leggen bij de grote aankopen. Hun naam komt dan op een wall of fame in het gebouw.”

In totaal staat er zowat 50.000 euro aan spullen op de lijst. Opvallend is dat heel wat fans van het asiel wel héél gul zijn. Heel wat mensen schonken in één keer meer dan 1.000 euro met een gift van 4.545 euro als record.

Een aantal asielen maken gewag van een dalend aantal gedropte dieren. “Maar daar merken wij nog niets van. Er worden wel al twintig jaar minder honden gedropt door de verplichte chip. Bij katten is die chip nu ook verplicht maar er zal vermoedelijk nog een generatie katten nodig zijn vooraleer wij daar resultaat van zien”, aldus Derycke.

Wie de geboortelijst wil bekijken kan dat hier.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFie5pCcQMVslU2hTSznhmxRvzHYu2QANlLzYVbfoes/edit?usp=sharing