Gauwdieven op tram en bus riskeren cel 12 juli 2018

Twee gauwdieven die meermaals toesloegen op trams en bussen van De Lijn, riskeren celstraffen van veertien maanden. Het duo stond gisteren terecht. Volgens het parket leidden de dieven telkens hun slachtoffer af wanneer die van de bus of tram wilde stappen. In het oponthoud gingen ze aan de haal met de gsm of de portefeuille van het slachtoffer. De mannen werden herkend op camerabeelden. Eén van hen staat al bekend bij justitie en zit al in de gevangenis. Zijn advocaat vraagt een mild vonnis aan de rechter. De andere beklaagde daagde niet op. Morgen vonnis.





(OSG)