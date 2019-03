Gaslek aan Volvo Cars: R4 en Kennedylaan volledig afgesloten Jeffrey Dujardin

28 maart 2019

14u58 14 Gent Door een gaslek aan de parking van Volvo Cars in Oostakker is de John F. Kennedylaan in beide richtingen afgesloten ter hoogte van Volvo Cars. Er werd ook een perimeter van 100 meter ingesteld. De brandweer is ter plekke. Het lek was rond 15 uur gedicht, een half uurtje later werd de perimeter opgeheven.

Door een breuk in een middendruk gasleiding bij Volvo Cars rond 14 uur stelde de brandweer preventief een veiligheidszone van 100 meter in rond Volvo Cars. De F. John Kennedylaan werd lokaal afgesloten in de twee richtingen. Ook het treinverkeer ondervond enige hinder. Eerst werd gecommuniceerd dat Volvo Cars ook geëvacueerd werd, dat bleek niet het geval. Rond 15.30 uur was het lek gedicht en werd de perimeter opgeheven.

Door het lek was er veel hinder op de R4, het verkeer wordt aangeraden de omleidingen te volgen via R4-West. Op de Kennedylaan was daarjuist een bizar beeld te zien. Het verkeer mocht onder begeleiding van de politie de R4 al spookrijdend verlaten. Waardoor enkele truckchauffeurs beslisten dit zo te doen:

Door een gaslek is de #R4, de ring rond #Gent, aan de oostzijde volledig AFGESLOTEN in beide richtingen. Het verkeer is er stilgevallen. Vermijd die zone en rij om via de westelijke kant van de #R4! pic.twitter.com/U8xoltn0uz Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Door een breuk in een middendruk gasleiding stellen we preventief een veiligheidszone van 100 meter in rond Volvo Cars (John Kennedylaan, Gent). Dit betekent dat de John Kennedylaan lokaal wordt afgesloten in de twee richtingen. Ook het treinverkeer zal hinder ondervinden. Brandweerzone Centrum(@ bzcentrum) link

#R4 Gaslek thv Langerbrugge. De snelweg is er in beide richtingen afgesloten tussen Gent-Zeehaven en de Scaldenstraat. Volg de omleidingen via R4-West. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link