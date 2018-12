Gasflessen ontploffen net wanneer bewoner hond uitlaat: “Enkele minuten eerder? Dan was hij dood” OSG

26 december 2018

15u59 0 Gent Een Gentenaar heeft op kerstdag zijn huis verloren, omdat er twee gasflessen ontploften in de bungalow waarin hij woonde. De man was net gaan wandelen met zijn hond.

Donkere wolken, gisterenmiddag boven Gent. Afkomstig van de Watersportbaan, waar in de Halfweg, in de volkstuinen Assels, een bungalow in lichterlaaie stond. De oorzaak? Twee gasflessen die ontploft waren.

Geen mens die zo’n explosie zou overleven. Gelukkig voor de bewoner, een Gentse man die er al jarenlang woont, was hij net zijn hond aan het uitlaten in het park dat uitgeeft op zijn tuintje. Een van de buurtbewoners kent de man. “Hij is alles kwijt. Maar hij heeft vooral geluk gehad. Enkele minuten eerder, en hij was er niet meer. De explosies waren heel, heel luid.”

Bij familie

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de ravage is compleet. Van de bungalow blijft niets meer over. Het slachtoffer verblijft inmiddels bij familie, weet de buurtbewoner.

Opvallend is dat er dit voorjaar, op nauwelijks 50 meter van de getroffen woning, nog een zware brand ontstond. Toen had de bewoonster van een bungalow een kaars laten branden. De vlam sloeg over. Aangezien de huisjes in de volkstuinen voornamelijk van hout zijn, is de schade al snel groot.