GAS-boete van 350 euro voor Facebook-grap over Kompass Klub Sabine Van Damme

23 maart 2019

16u40 0 Gent Ene Arne Coryn wilde zijn ongenoegen uiten over de sluiting van de Kompass Klub, en organiseerde een ludieke protestactie op Facebook. ‘Raven met Mathias in de Kompass Klub’ heette dat, en het zou vanavond doorgaan. Maar de organisator werd verplicht het fictieve evenement te annuleren en krijgt een GAS-boete van 350 euro.

‘Raven met Mathias in de Kompass Klub was overduidelijk al grap bedoeld. Alleen al de afbeelding, met burgemeester De Clercq feestend in de Kompass Klub gephotoshopt tussen een massa ravers, toont aan dat het nep is. Ook van de uitleg droop het cynisme af: “Op vraag van Mathias ‘ravy’ De Clercq organiseren wij een gigantisch feest tegen azijnpissers en zure appels. Liberaal zijn, betekent vrij zijn. Daarom mag iedereen eens het onderste uit de kan halen. Smeer je beentjes maar al in!! Tot dan sloebers!”

De datum van het fictieve evenement was vandaag, maar de organisator werd verplicht het Facebook-evenement officieel te annuleren. Dat deed hij met deze uitleg: “Het stadsbestuur van Gent kan dit fictief evenement niet smaken. Daarom heeft de Gentse politie mij vriendelijk verzocht om: 1. Iedereen nog eens duidelijk te maken dat het hier om een fictief evenement gaat dat NIET zal plaatsvinden. Dadelijk zal het ganse evenement dan ook verwijderd worden (van Facebook, nvdr). 2. Iedereen nog eens duidelijk te maken dat de Kompass Klub momenteel nog steeds verzegeld is. Het betreden van de Kompass Klub is dus STRAFBAAR!! Dit grapje zal mij 350 euro aan GAS-boete kosten. Ik wil dan ook iedereen graag verzoeken om vanavond NIET naar de Kompass Klub te gaan. Dank bij voorbaat.”

Het hele Kompass-verhaal blijft dus de gemoederen verhitten. Volgende week zaterdag, 30 maart, is er overigens wél een echte sit-in onder de Stadshal gepland onder de noemer ‘Free Kompass’, als protest tegen de zware maatregel die de stad aan de club oplegde na herhaalde incidenten met drugs. Die sit-in start om 14 uur. Tegen dan zal wel al geweten zijn of de 4 maanden lange sluiting opgelegd door het stadsbestuur stand houdt of niet. De Raad van State doet daar dinsdag uitspraak over.