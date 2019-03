Garage uitgebrand, kruispunt N9 even afgesloten Wouter Spillebeen

14 maart 2019

09u14 0 Gent Door een brand in een garage op de Francisco Ferrerlaan ter hoogte van het kruispunt met Palinghuizen was het kruispunt deze morgen even afgesloten. De brand zou accidenteel ontstaan zijn.

De brandweer werd deze morgen opgeroepen voor een uitslaande woningbrand. Bij aankomst bleek dat het niet het huis zelf, maar wel een garage was die in brand stond. Het vuur was intussen al overgeslagen naar een veranda, waarvan het dak snel was opgebrand. “Aan de poort van de garage zelf was eigenlijk nog niet te zien dat er daar ook een brand bezig was”, klinkt het bij de brandweer.

Met een zaag openden ze de deur van de garage en gingen ze het vuur te lijf. Daar stonden onder andere een koelkast, werkmateriaal en een brommertje. Die raakten zwaar beschadigd door het vuur, maar de brandweer kon erger voorkomen. Het woongedeelte bleef gespaard van brandschade. “Er is wel wat rook, maar het huis is nog bewoonbaar als de eigenaar de elektriciteit van de achterkant apart kan afleggen”, aldus de brandweer.

Om de bluswerken vlot te laten verlopen, sloot de politie de Francisco Ferrerlaan af ter hoogte van het kruispunt. Palinghuizen (N9) werd afgesloten in de richting van Eeklo. Richting Gent ontstond er een file vanaf ter hoogte van Mariakerke. Rond 8.45 uur werd het kruispunt weer vrijgegeven.