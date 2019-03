Ganesha Vancoillie is de wijste Gentenaar, Lukas Dhont de strafste Sabine Van Damme

11 maart 2019

21u29 0 Gent Op het jaarlijkse evenement De Strafste Gentenaar zijn gisteren allerlei straffe stadsgenoten in de bloemen gezet. Het publiek koos de altijd optimistische Ganesha Vancoillie als wijste Gentenaar. Lukas Dhont werd de allerstrafste

De Strafste Gentenaar is een beetje ‘de oscars van Gent’. In verschillende categorieën worden mensen genomineerd, waarna er massaal online gestemd kan worden. Als strafste Gentse sporter werd Bashir Abdi gekozen, onze zilveren afstandsloper. Het strafste evenement werd het openleggen van de Reep, al waren de vuurspuwende draak en het lichtfestival ferme tegenstanders. Sylvia Van Peteghem van de Boekentoren werd de strafste academicus, en Wim Claeys de strafste muzikant. “Als ik voor klasjes sta met allerlei kleurtjes van kindjes, maar iedereen zingt Mijne Vlieger, dan is iedereen Gentenaar, en daar doe ik het voor”, zei hij. North Sea Port, onze haven dus, werd de strafste onderneming, en regisseur Lucas Dhont van de film Girl werd de strafste culturo. Uiteindelijk benoemde een jury met Daniël Termont als voorzitter Lucas Dhont ook als allerstrafste Gentenaar. Hij volgt daarmee Luk De Bruyker op.

Daarnaast liep ook de competitie ‘wijste Gentenaar’, waarbij iedereen iedereen mocht nomineren. Uiteindelijk haalden de 95-jarige gids Roger Van Bockstaele, celeb-cab-man Fouad van Gent Zuid, en Gentse winkelmadam Ganesha Vancoillie de shortlist. Zij mochten zichzelf voorstellen in een filmpje, waarna iedereen per sms mocht stemmen. Ganesha haalde het, en is dus de ‘wijste Gentenaar’, het hele jaar lang. Zij zet zich met haar eeuwig optimisme in voor de Gentse handelaars, ontwierp het logo Buy Eat Drink Local – Ondernemen in Gent is Wijs, en verzamelde massa’s ondernemers op een online platform. Ze verdeelt in haar winkeltje The Fallen Angels gratis smiles en spreuken met hopen tegelijk, en praat overal met iedereen. Dat ze gisteren even niet wist wat zeggen, was een unicum. “Jullie verdienden het ook”, zei ze meteen tegen Roger en Fouad. Haar trofee pronkt morgen ongetwijfeld al in haar winkeltje in de Jan Breydelstraat. Al zal je ernaar moeten zoeken, tussen alle andere spullen die ze wel verkoopt.