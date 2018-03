Ga eens uit de bol in de stille disco ABACHO 2K18 BRENGT PRIMEUR NAAR BELGIË SABINE VAN DAMME

29 maart 2018

02u45 0 Gent De Abacho in de Hoogpoort start vrijdag een nieuw leven. Het wordt opnieuw een danscafé zoals in de oude dagen, maar dan zonder overlast voor de buren. Muziek zal je enkel horen in koptelefoons, waarbij je zelf het genre kan kiezen.

Van 2008 tot 2013 was de Abacho een bloeiende zaak in de Hoogpoort 12. Het keldercafé had toen studenten als buren, en alles verliep vlot. Maar intussen zijn de studentenkoten vervangen door nieuwbouwappartementen. En de uitbaters verhuurden hun pand. "Maar de huurder is er nooit in geslaagd iets deftigs uit de grond te stampen", vertelt Toon Porrez. "Bovendien waren er problemen met het geluid. We hebben er alles aan gedaan wat mogelijk was, qua extra isolatie. Maar blijkbaar bleven de trillingen van de bassen doorgaan in de constructie van de nieuwbouw van de buren. Dat is uiteraard voor niemand leuk. Dus vroeg de huurder of we de zaak niet terug zelf in handen wilden nemen."





Dus neemt Toon Porrez zijn zaak weer in handen, samen met Tom Celis.





A-Pluss

Het duo baat ook al de aperitivo bar A-Pluss in de Belfortstraat uit. "We willen in de Abacho terug de sfeer van weleer, want die wordt gemist in Gent", zegt Toon. "Maar we willen uiteraard geen problemen met de buren. En dus brengen we een nieuw concept naar België: de permanente 'silent disco'. Wie binnenkomt, krijgt in ruil voor zijn pas een koptelefoon. Daarmee kan je zelf kiezen welke muziek je beluistert, de dj zal voor drie kanalen zorgen. Aan de kleur van de koptelefoon kan de dj zien wie naar wat luistert, en daar handig op inspelen. Maar je kan ook van elkaar zien naar welke muziek je luistert. Elkeen kan ook zelf zijn volume bepalen."





Toch zal het in de zaak niet helemaal stil zijn. "Dat zou veel te 'awkward' zijn als je binnenkomt", lacht Toon. "Eén van de drie kanalen zal dus gewoon in de zaak spelen, maar dan als achtergrondmuziek. Je kan overigens ook gewoon aan de bar zitten en een babbeltje slaan." Silent disco is hier en daar wel al opgedoken als stunt, maar een permanente stille discotheek was er in België nog niet. Abacho 2K18 heeft dus een leuke primeur beet. "In het buitenland is dit wel al een echte hype. Het is de toekomst voor elke stad, denk ik."





De aftrap wordt vrijdag gegeven, om 22 uur. Het hele openingsweekend lang krijgt elke bezoeker die binnenstapt voor middernacht een gratis drankje aangeboden.