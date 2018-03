G-sporters moeten makkelijker club vinden 16 maart 2018

Tientallen sportclubs hebben het charter Onbeperkt Sporten ondertekend. De ondertekenaars engageren zich om G-sporters zoveel mogelijk te helpen in hun zoektocht naar een geschikte sportclub. Bedoeling is samen te bekijken welke aanpassingen de G-sporter nodig heeft om mee te sporten in hun werking. Als de aanpassingen niet haalbaar zijn, helpt de club de sporter zo goed mogelijk bij het zoeken naar een gepaste club. Stad Gent vraagt aan de sportclubs die het charter ondertekenen om een open gesprek aan te gaan met de G-sporter. (VDS)