Fubar viert in Carrefour Express SPECIALE LOCATIE VOOR TIENJARIG BESTAAN SABINE VAN DAMME

23 juni 2018

02u43 0 Gent Horeca-iconen Tim Joiris en Alain De Meyer organiseren tijdens de Gentse Feesten de tiende editie van hun pop-up Fubar. Op een exclusieve locatie: het gebouw van de Carrefour in de Hoogpoort. "We willen de Fubar er als winkel laten uitzien", lacht het duo.

Fubar blijft trouw aan zijn concept. Commerciële muziek, niet te moeilijk, cocktails en ander lekkers, maar geen eten, en plezier tot in de vroege uurtjes. Waar tot vorig jaar de Carrefour huisde in de Hoogpoort, mét een uitgang in de Donkersteeg, trekken nu Joiris en De Meyer in. Dat er nog veel werk is, deert hen niet. "Dat is altijd zo als we ergens toekomen. We kiezen onze locaties altijd erg last minute, dat vinden we een uitdaging. Komt wel goed."





Karretjes en koelcel

Het pand in de Hoogpoort is 1.000 vierkante meter groot, waarvan 700 bruikbaar voor de Fubar. Er is ook een uitgang in de Donkersteeg, maar die zal niet gebruikt worden, tenzij als nooduitgang. "Het was tot voor kort een Carrefour, er hangen zelfs nog bordjes aan het plafond, er is een koelcel, en we gaan nog wel winkelkarretjes en andere accessoires op de kop tikken. Voor ons jubileum mag het iets speciaal zijn en dus gaan we voor Fubar Market. We willen onze bezoekers echt het gevoel geven dat ze in een supermarkt aan het feesten zijn. We zetten trouwens ook een terras in de Hoogpoort."





Fubar is altijd een van de hotspots tijdens de Gentse Feesten. Ze hebben al op meerdere locaties gezeten. "We zijn ooit gestart in de Hoogpoort, toen in café De Onzekere Tijd. Een jaar later zaten we in de Zodiac in de Heilige Geeststraat, daarna in de Belfortstraat waar een pizzeria was. Vervolgens kwamen de Vrijdagmarkt, de Bal Infernal en Klein Turkije, en het terras van de Holy Food Market aan de Baudelostraat. De Fubar Church, in de kerk zelf, was tot nu de grootste. Vorig jaar zaten we in de Kammerstraat, en nu dus in de Carrefour."





Vip

Fubar heeft niet de beste reputatie wat geluidsoverlast betreft, maar volgens Tim Joiris is daar niks van aan. "Sommige mensen doen gewoon graag moeilijk. Hier in de Carrefour gaan we geen problemen hebben, hierboven is alvast geen bewoning. En er is een erg laag plafond, wat goed is voor de akoestiek. Het wordt sowieso een topjaar." De service in de pop-up wordt verzorgd door het vast personeel van de Pallieter, de Vagant en de Viking, want Wim en Jamie van de Viking werken de laatste twee jaar meer met Tim en Alain. Zoals steeds zal er een terras zijn, aan de Hoogpoort 42-44 dus, en een vipruimte. Vippakketten kan je nu al reserveren via www.fubargent.be. Ze kosten tussen de 200 en de 1.500 euro. "Maar als je met tien man komt, valt dat dus goed mee", knipoogt Tim.