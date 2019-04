Frustratie in assisenzaak rond dood Joyce Sparenberg (28): medebeschuldigde verandert verklaring voor derde keer Jeffrey Dujardin

05 april 2019

12u31

Bron: Belga 3 Gent In het assisenproces in Henegouwen kwam medebeschuldige Joël Dopchie (24) opnieuw aan het woord. Hij wordt samen met Lecharlier vervolgd voor de dodelijke diefstal op Joyce Sparenberg (28) uit Loppem in haar flat in Gent op 28 maart 2017. Hij zorgde alweer voor gefrons in de rechtbank omdat hij zijn verklaring over de feiten voor de derde maal deze week veranderde.

Het pleeggezin van Joyce kwam woensdag aan het woord. Ze smeekten om de waarheid. Dat liet bij Dopchie een diepe indruk na. “Ik voelde me echt slecht toen ik terug ging naar de gevangenis. Ik heb er donderdag nog met mijn advocaten over gepraat”, zegt Dopchie. Hij wilde duidelijkheid scheppen, maar alweer bracht hij een ander verhaal over wat er gebeurde in het appartement van Joyce. “We gingen binnen en toen ik haar zag, zag ik het niet echt meer zitten om die diefstal te plegen”, zegt hij. “Ze ging de drugs halen in de keuken en belde iemand op.” Joyce belde een tussenpersoon om de verkoopprijs te bespreken, die verklaarde dat ze nerveus klonk. “Hierna voelde de sfeer totaal anders aan.”

Geplande hinderlaag

Over hoe de twee Joyce overmeesterden en wie wat deed, heerst onduidelijkheid. Maandag verklaarde Dopchie dat Joyce hem in de hand stak met een schaar, nu komt hij weer met een andere verklaring. Joël toonde hoe hij Joyce in bedwang hield, zodat Guillaume Lecharlier de drugs van haar kon afnemen. “Ze verzette zich. Ik herinner het me niet allemaal, maar ik ben zeker dat het Guillaume was die me ongewild in de hand stak en niet Joyce.”

De advocaat-generaal betreurt het dat de waarheid niet aan het licht komt. “Dit was een geplande hinderlaag”, zegt hij. Ook de dood van Joyce was intentioneel, ze werd maar liefst 20 maal gestoken. “Het was duidelijk de bedoeling om haar te doden en zo gemakkelijk weg te kunnen vluchten.” De advocaat-generaal vroeg de juryleden om “logica” en “gezond verstand”.

Bloedbad

Ook advocaat Johan Platteau, die de familie van Joyce vertegenwoordigt, is overtuigd over de schuld van beide beklaagden. “Guillaume plande alles, hij wist dat Joyce alleen thuis ging zijn met het geld en de drugs.” De Antwerpse advocaat is er ook van overtuigd dat de twee de drugs gestolen hebben en dat ze schuldig zijn aan de dood van Joyce. “Twintig messteken op vitale plekken. Ze had geen kans, dit was een bloedbad.” De burgerlijke partij hecht weinig geloof aan het verhaal van Lecharlier, dat hij niet degene was die de messteken uitdeelde. “Zijn kleren, schoenen, telefoonkaart en telefoon liet hij allemaal verdwijnen. Hij is gekend bij het gerecht voor zijn gewelddadig verleden.”

Voor de advocaat van het pleeggezin van Joyce zijn de beschuldigden “lafaards” die alleen maar gelogen hebben op het proces. “De ‘gevoelige’ jongens zijn zich tijdens hun vlucht zelfs gaan amuseren met prostituees.”