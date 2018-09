Frontale botsing in Sint-Kruis-Winkel: bestuurder even in levensgevaar Jeffrey Dujardin

20 september 2018

22u05

Bron: Eigen berichtgeving 16 Gent Op de John F. Kennedylaan in de richting van Zelzate is donderdagavond rond 20.30 uur een zeer zwaar ongeval gebeurd. Een automobilist is frontaal ingereden op een vrachtwagen ter hoogte van het kruispunt aan Sint-Kruis-Winkel.

Het ongeval gebeurde rond 20.30 aan het kruispunt op de John F. Kennedylaan ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel. Een automobilist die richting Zelzate reed, is frontaal ingereden op een vrachtwagen. De vrachtwagen kwam van de tegengestelde richting en wou afslaan richting Sint-Kruis-Winkel. De automobilist kreeg de grootste klap te verwerken, de wagen was klaar voor de schroothoop. De brandweer had moeite om het slachtoffer te bevrijden, het duurde 40 minuten vooraleer de man bevrijd was. Daar kreeg hij de eerste zorgen, de man vocht voor zijn leven. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging en is intussen buiten levensgevaar. Volgens de hulpdiensten was de man wel bij bewustzijn. Hij heeft veel geluk gehad. De John F. Kennedylaan richting Zelzate werd afgesloten vanaf het kruispunt aan Sint-Kruis-Winkel. Het verkeer werd omgeleid.